Доверие граждан еврозоны к евро достигло максимума за 13 лет

Доверие жителей еврозоны к евро и валютному блоку достигло максимума с 2004 года, свидетельствует итоги опроса, проведенного социологической службой Eurobarometer по заказу Европейской комиссии. Таким образом, оптимизм в еврозоне и Европейском союзе в целом продолжает расти после решения Великобритании выйти из ЕС.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, по данным Eurobarometer, в настоящее время 73% граждан еврозоны поддерживают членство своих стран в валютном блоке, за последний год их доля увеличилась на 3 процентных пункта (п.п.). В 2012 году на фоне долгового кризиса показатель падал до исторического минимума - 62%. Больше всех довольны членством в еврозоне люксембуржцы - 85% населения поддерживают идею евро и валютного блока. Второе место разделили сразу три страны - Ирландия, Словения и Эстония (по 83%). Меньше всего доверяют валютному партнерств в Италии (58%).

В целом 56% европейцев оптимистичны настроены в отношении перспектив ЕС, тогда как осенью 2016 года их было 50%. Доверие к союзу увеличилось на 6 п.п. - до 42%. "Доверие к Европейскому союзу растет, достигнув самого высокого уровня с 2010 года", - говорится в пресс-релизе по итогам исследования. Самое значительное увеличение числа оптимистов отмечено во Франции (55%, рост на 14 п.п.), в Дании (70%, рост на 13 п.п.) и в Португалии (64%, рост на 10 п.п.).