Катар заявил, что США отправят посланников для разрешения кризиса в Заливе

Катар получил от госсекретаря США Рекса Тиллерсона информацию о его намерении отправить американских посланников для разрешения дипломатического кризиса в Персидском заливе, заявил глава МИД Катара Мухаммед бен Абдуррахман Аль Тани.

"Американская роль очень важна в разрешении этого кризиса… Господин Тиллерсон сказал, что отправит посланников со своей стороны для разрешения тупиковой ситуации, в которой находится посредничество", — заявил Аль Тани на пресс-конференции в Дохе, трансляцию вел телеканал "Аль-Джазира".

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, катарский министр отметил, что основным посредником остается эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед ас-Сабах. Тиллерсон накануне отмечал, что США продолжают с ним работу.