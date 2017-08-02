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Вардан Погосян покинул «Пюник» и, возможно, продолжит карьеру в Македонии


Капитан ереванского «Пюника» Вардан Погосян покинул клуб.

Как передает Арменпресс, контракт с «Пюником» закончился, и стороны  решили его не  продолжать. «Пюник» сообщает, что 25-летний  форвард готовится уехать за границу. Команда поблагодарила Вардана  и пожелала ему успешной  карьеры. Согласно информации СМИ, возможно, он продолжит карьеру  в  Македонии – в  команде «Работнички».



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