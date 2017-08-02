Вардан Погосян покинул «Пюник» и, возможно, продолжит карьеру в Македонии

Капитан ереванского «Пюника» Вардан Погосян покинул клуб.

Как передает Арменпресс, контракт с «Пюником» закончился, и стороны решили его не продолжать. «Пюник» сообщает, что 25-летний форвард готовится уехать за границу. Команда поблагодарила Вардана и пожелала ему успешной карьеры. Согласно информации СМИ, возможно, он продолжит карьеру в Македонии – в команде «Работнички».