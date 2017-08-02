Грузия стала одним из лидеров по числу посетивших Турцию иностранцев

Граждане Грузии вошли в тройку лидеров по числу иностранцев, посетивших Турцию в период с января по июнь 2017 года, говорится в материалах на сайте министерства культуры и туризма страны.

Всего в Турции в первом полугодии побывали более 12,2 миллиона иностранцев, из которых порядка 1,7 миллиона были гражданами России, более 1,2 миллиона — гражданами Германии, более 1 миллиона — гражданами Грузии, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik

В пятерку стран лидеров также входят Иран (более 1 миллиона визитеров) и Болгария (более 799 тысяч).

Согласно статистическим данным, граждане Грузии стали чаще посещать Турцию в последние годы. Так, к примеру, в первое полугодие 2015 года в этой стране побывали более 825 грузинских граждан, 2016 года — более 1 миллиона 38 тысяч, а 2017 года — 1 миллион 73 тысячи.



