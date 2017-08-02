Молдавия объявила Рогозина персоной нон грата

Власти Молдавии объявили российского вице-премьера Дмитрия Рогозина персоной нон грата. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на кабмин республики.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, соответствующее решение было принято на заседании правительства. «Предлагаю сделать вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина персоной нон грата в Молдавии и запретить ему пересекать территорию нашей страны», — сказал на мероприятии министр иностранных дел республики Андрей Галбур, его поддержало большинство членов кабмина.

Ранее 2 августа «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник в правительстве республики объяснил, что причиной такого решения было интервью Рогозина телеканалу «Россия 24». По словам собеседника агентства, в Кишиневе сочли, что российский чиновник «допустил недоброжелательные и оскорбительные высказывания в адрес граждан Молдавии, ее руководства, затрагивающие имидж молдавского государства как внутри страны, так и за ее пределами».