Время в Ереване: 11:07:36,   2 Август

Здание Министерства транспорта, связи и IT-технологий РА выставляется на аукцион


Здание Министерства транспорта, связи и IT-технологий  РА правительство выставляет на  аукцион. Как  передает Арменпресс, проект решения  об этом включен в  повестку заседания  правительства 3 августа.

Проектом предлагается здание по адресу  ул.Налбандяна, 28, закрепленное  за государственным правительственным учреждением «Аппарат Министерства транспорта, связи и IT-технологий», а также принадлежащий ему долевой участок земли выставить на аукцион классического типа.

Выставочная цена составляет 13 223 400 652 драмов. Покупатель обязан также уплатить кадастровую цену  земельного участка - 151 239 348 драмов.



Последние новости

Все новости    

  Завтра

Amazon keyword tool



Яндекс.Метрика
Страница конфигурации