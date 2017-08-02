Здание Министерства транспорта, связи и IT-технологий РА выставляется на аукцион

Здание Министерства транспорта, связи и IT-технологий РА правительство выставляет на аукцион. Как передает Арменпресс, проект решения об этом включен в повестку заседания правительства 3 августа.

Проектом предлагается здание по адресу ул.Налбандяна, 28, закрепленное за государственным правительственным учреждением «Аппарат Министерства транспорта, связи и IT-технологий», а также принадлежащий ему долевой участок земли выставить на аукцион классического типа.

Выставочная цена составляет 13 223 400 652 драмов. Покупатель обязан также уплатить кадастровую цену земельного участка - 151 239 348 драмов.