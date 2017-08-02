Меркель сняли во время хайкинга в том же месте и той же одежде пятый год подряд

Канцлера ФРГ Ангелу Меркель сфотографировали во время хайкинга (разновидность пешего туризма) в итальянских горах.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, газета Daily Mail обратила внимание на то, что политик приезжает в это место пятый год подряд.

«63-летняя Меркель отдыхает с мужем, 68-летним Иоахимом Зауэром, в Ортлерских Альпах на севере Италии», — пишет издание.

При этом одежда, которую канцлер выбирает для прогулки, также не меняется: светлые спортивные бриджи и клетчатая рубашка. Об этом свидетельствуют подобранные Daily Mail снимки, сделанные в 2013-2017 годах.