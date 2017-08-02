Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко допускает, что экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили будет экстрадирован в Грузию после того, как появится на Украине.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом в среду сообщило украинское издание"Апостроф" со ссылкой на информацию блогеров, с которыми Луценко встречался 1 августа.

"Луценко заявил, что будет вынужден экстрадировать бывшего президента Грузии и экс-главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили в Грузию по его прибытии на Украину", - цитирует издание одного из участников встречи.

В то же время генпрокурор пояснил, что он не имеет в виду автоматическую экстрадицию, так как для этого Киев должен получить очередной запрос из Тбилиси.

26 июля на сайте Миграционной службы Украины была опубликована информация о лишении Саакашвили гражданства по указу президента Петра Порошенко. Это было сделано во время пребывания Саакашвили в США, где он находится до сих пор.





