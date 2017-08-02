СМИ: кабмин ФРГ отказался от идеи запрета дизельных авто

Правительство Германии не будет запрещать дизельные автомобили, а ограничится лишь требованием к производителям о снижении вредных выбросов. Об этом сообщило в среду издание Spiegel online со ссылкой на документ кабмина, согласованный министрами к запланированной на вторую половину дня встрече с руководством немецких автоконцернов.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, согласно проекту итогового заявления, под которым предлагается подписаться немецким производителям после очередной волны скандалов с махинациями и картельным сговором, выбросы углекислого газа машинами с дизельными двигателями должны быть сокращены как минимум на 25%. Для этого компании будут обязаны обновить программное обеспечение автомобилей за свой счет.

Кроме того, правительство ФРГ хочет обязать автопроизводителей стимулировать переход клиентов на более экологически чистый транспорт. Автомобильная промышленность является одной из ключевых для экономики Германии, в ней занято более 800 тыс. человек, ее оборот в 2016 году составил более €400 млрд.





