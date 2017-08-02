В Турции задержан еще один депутат от прокурдской Демократической партии народов (HDP), избраннный от Вана Лезгин Ботан. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета «Хурриет».

Депутата задержали в аэропорту Вана «Ферит Мелен», когда он хотел вылететь в Анкару.

Пока о причинах задержания не сообщается.

29-го июля в Турции был задержан еще один депутат от прокурдской Демократической партии народов (HDP), Саадет Беджерикли Батман, которого в аэропорту спустили с самолета и сразу задержали.

Решение о задержании Саадета Беджерикли Батмана было принято еще 18-го июля, его обвиняют в «пропаганде преступной группировки».

В Турции были задержаны два сопредседателя крупнейшей оппозиционной прокурдской Партии демократии народов (HDP), а также 10 депутатов от нее. Селахаттин Демирташ был задержан в Диарбекире, полиция задержала сопредседателя партии Фиген Юкседаг в Анкаре.

Практически одновременно с сопредседателями были задержаны депутаты турецкого парламента от HDP, среди которых Зия Пир, Гулсер Йылдырым и заместитель сопредседателя партии Сырры Сурейя Ондер и др.

Из прокуратуры Диарбекира сообщают, что против задержанных ведется расследование по обвинению «в участии в террористичесих группировках, организации преступлений и террористической пропаганде». Фиген Юкседаг и Нурсель Айдоган были лишены депутатской непрокосновенности.