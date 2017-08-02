В Москве произошла массовая драка между армянами и узбеками: 6 человек попали в больницу

В Новой Москве в массовой драке между двумя бригадами строителей пострадали шесть человек. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство РИА-Новости, ссылаясь на данные МВД РФ. 6 человек попали в больницу,они госпитализированы.

Ранее сообщалось, что около 40 строителей-мигрантов из Узбекистана и Армении подрались на строительной площадке в Коммунарке. В ход шли кувалды, лопаты и арматура. Конфликт произошел из-за того, что кто-то из мужчин начал выбрасывать мусор с кровли.по факту возбуждено уголовное дело о бандитском нападении.