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В Армении временно будет приостановлено газоснабжение


С 3-го августа сроком на 30 календарных дней в Армении временно будет приостановлено газоснабжение, что связано со строительными работами на магистрали Северный кавказ-Закавказье. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба ЗАО«Газпром Армения». При этом снабжение потребителей природным газом будет осуществляться бесперебойно.

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