Большинство желаюших усыновить детей в Армении – граждане Армении

По данным централизованного учета, по положению с января по июнь 2017 года в Армении зарегистрировано 43 ребенка, подлежащих усыновлению. Как сообщили «Арменпресс» в Национальной статистической службе Армении, из них 51.2% - девочки.

Основная часть подлежащих усыновлению детей – из Еревана, затем идут Лори, Ширак, Гегаркуник. Детей в возрасте до 6 месяцев – 14 человек, с 6 месяцев до года – 7; с года до 6 лет - 5, 6-10-летних детей – 9 человек, 10-15-летних детей – 5, а 15-18--летних детей –3.

20 из них здоровы, у 23 – проблемы со здоровьем.

За это время желающих подать на усыновление было 106 человек, 72 – из числа граждан Армении, проживающих в Армении, 34 - из числа иностранцеев, проживающих зарубежом, основная масса желающих подать на усыновление - в возрасте от 30 до 65 лет.