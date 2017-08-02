Жизнь пострадавших в зале проведения траурных церемоний села Шамирам вне опасности. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства здравоохранения Армении.

Во вторник в зал проведения траурных церемоний на территории кладбища села Шамирам Арагацотнской области Армении ворвался неизвестный и открыл стрельбу по собравшимся. В результате 11 человек получили огнестрельные ранения, трое из которых погибли на месте, а один скончался позже в больнице. Как сообщает Полиция, стрелявшим является житель села Мясникян Армавирской области Тельман Калашян 1967 года рождения."Сейчас лечение продолжают пять пострадавших: двое в медицинском центре Аштарака, трое - в медцентре "Астхик", - отмечается в сообщении.Состояние здоровья всех пяти пострадавших оценивается как стабильное, есть положительные подвижки.