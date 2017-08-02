Минобороны назвало слухами сообщение о 40 погибших военных в Сирии

Минобороны России опровергло информацию о тайных захоронениях российских военнослужащих, якобы погибших в Сирии. Об этом в среду заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

"Никаких якобы "тайных" захоронений российских военнослужащих, погибших в Сирии, не было и нет. Попытки выдать за них частных лиц, не имеющих отношения к Вооруженным Силам и тем более к операции в Сирии, - лживы от начала до конца", - заявили в Минобороны,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Так в военном ведомстве прокомментировали очередную публикацию британского информационного агентства Reuters о якобы значительных потерях российских военнослужащих в Сирии.





