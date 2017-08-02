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Руководство клуба «Барселона» подтвердило, что продает Неймара за 222 млн евро


Руководство  клуба «Барселона» подтвердило, что продает Неймара за 222 млн евро клубу ПСЖ. Как передает «Арменпресс», руководство «Барселоны» рассказало о желании нападающего сине-гранатовых Неймара покинуть клуб.

«Перед утренней тренировкой Неймар изъявил желание уйти из команды. В связи с этим ему дано разрешение пропустить занятие и решить вопрос своего будущего», – говорится в заявлении каталонского клуба.

Ранее в среду, 2 августа, сообщалось, что Неймар перед утренней тренировкой команды рассказал партнерам о решении перейти во французский ПСЖ. Парижане готовы заплатить «Барселоне» 222 миллиона евро отступных, прописанных в контракте бразильца.

25-летний Неймар выступает за сине-гранатовых с 2013 года. Его контракт с каталонцами действует до 2021-го. В прошлом сезоне футболист принял участие в 30 матчах испанской примеры, в которых отметился 13 голами и 16 голевыми передачами.

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