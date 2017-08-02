Заместитель министра сельского хозяйства Армении Ашот Арутюнян видит проблемы с орошением в Армавирской области

После совместных обсуждений в Министерстве сельского хозяйства Армении и Гокомводхозе, представители ведомств пришли к выводу, что наиболее тяжелые проблемы с орошением ожидаются в Армавирской области. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал заместитель министра сельского хозяйства Армении Ашот Арутюнян.

«В этом году в Ахурянском водохранилище, по сравнению с прошлым годом, скопилось на 100 млн кубометров меньше воды. Кроме того, высокая температура воздуха способствует ее быстрому испарению, что вызывает проблемы с орошением»,- сказал заместитель министра сельского хозяйства Армении Ашот Арутюнян.

По его словам, они пытаются сделать так, чтобы обеспечить растениям хотя бы минмум водосбажения. Как сказал заместитель министра сельского хозяйства Армении Ашот Арутюнян, наиболее тяжелые проблемы с орошением ожидаются в Армавирской области.