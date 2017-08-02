Ученые: умеренное употребление алкоголя защищает от болезни Альцгеймера

Умеренное употребление алкоголя оказалось связано с пониженным риском заполучить старческую деменцию и болезнь Альцгеймера для людей европейского происхождения, говорится в статье, опубликованной в Journal of Alzheimer's Disease.

"Наше исследование уникально тем, что мы проследили за изменениями в остроте ума и памяти у пожилых мужчин и женщин и обнаружили, что умеренное употребление алкоголя связано не только с долгой жизнью, но и с более высокими шансами остаться в ясном уме в преклонные годы", — рассказывает Линда Макэвой (Linda McEvoy) из университета Калифорнии в Сан-Диего (США), сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Макэвой и ее коллеги нашли новые аргументы в пользу того, что умеренное употребление спиртного может помогать организму, а не разрушать его, наблюдая за здоровьем 1,4 тысячи пожилых американцев на протяжении 25 лет, начиная с 1984 года и заканчивая 2009 годом.

"Наши выводы не говорят о том, что нужно начать постоянно пить спиртное. У многих людей есть и другие проблемы со здоровьем, которые только усугубляются алкоголем, и многие просто не могут ограничить себя одним бокалом напитка в день. Таким людям вино и пиво будут не помогать, а вредить", — заключает Эрин Ричард (Erin Richard), коллега Макэвой.