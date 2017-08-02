В Лорийской области открылась велосипедная тропа: развиваются эко-, вело- и сельский - совмещенные виды туризма

В рамках проекта «В Дзорагюх!» в общине Дзорагюх Лорийской области открылась велосипедная тропа протяженностью 4,5 км, которая в советские годы была проселочной дорогой для проезда телег, и, не будучи использована десятилетиями, уже заросла. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Молодежного фонда Армении.

Руководитель программы Мгер Сантоян сообщает, что они провели земельные и рельефные работы и открыли горную тропу, установили мусорные ящики, вывески, построили барьеры. Цель программы – развитие в Лори туризма. Первые испытания провели 20 велосипедистов-любителей. В Лорийской области развиваются эко-, вело- и сельский - совмещенные виды туризма.

В общине Дзорагюх Лорийской области есть свои дотопримечательности, которые могут привлечь туристов: храм Хневанк 7-го века, крепость 10-13 «Сестра и брат», хачкары 10-го века.

Открытие тропы сопровождалось ярмаркой, где местные жители представили свою продукцию. В селе открываются гостевые дома, где путники смогут найти приют.