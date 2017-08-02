Продолжается ремонт плоских и наклонных крыш многоквартирных зданий

В столице в соответствии с намеченным графиком продолжается программа по ремонту плоских и наклонных крыш многоквартирных зданий, которая была начата в марте. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

До конца года предусмотрено отремонтировать 748 плоских крыш, из которых 491 уже отремонтирована. В рамках программы предусмотрен также ремонт 778 наклонных крыш, из которых 708 уже отремонтировано.