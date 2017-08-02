Обнаружен обворовавший гражданку Сирии человек

Полиция Армении подвергла приводу подозреваемого в краже, осуществленной на территории ереванского рынка "Вернисаж". Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении.



30-го июля в полицию поступил сигнал о краже бумажника с деньгами и паспортом из сумки гражданки Сирии Анжелины С. на территории рынка "Вернисаж".В результате предпринятых полицией мероприятий выяснилось, что кражу осуществил Арташес Б. (1982 года рождения). Последний 1-го августа приблизительно в 11:00 был подвергнут приводу с улицы Абовяна и дал признательное показание.Украденное частично конфисковано.