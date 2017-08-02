Время в Ереване: 11:07:36,   2 Август

Обнаружен обворовавший гражданку Сирии человек


Полиция Армении подвергла приводу подозреваемого в краже, осуществленной на  территории ереванского рынка "Вернисаж". Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении.

30-го июля в полицию поступил сигнал о краже бумажника с деньгами и паспортом из сумки гражданки Сирии Анжелины С. на территории рынка "Вернисаж".

В результате предпринятых полицией мероприятий выяснилось, что кражу осуществил Арташес Б. (1982 года рождения). Последний 1-го августа приблизительно в 11:00 был подвергнут приводу с улицы Абовяна и дал признательное показание.

Украденное частично конфисковано.

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