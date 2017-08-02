Обнаружен обворовавший гражданку Сирии человек
15:17, 2 Август, 2017
Полиция Армении подвергла приводу подозреваемого в краже, осуществленной на территории ереванского рынка "Вернисаж". Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении.
В результате предпринятых полицией мероприятий выяснилось, что кражу осуществил Арташес Б. (1982 года рождения). Последний 1-го августа приблизительно в 11:00 был подвергнут приводу с улицы Абовяна и дал признательное показание.
Украденное частично конфисковано.