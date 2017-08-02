«Тени времени»: будет представлена ретроспективная выставка фотоискусства Гагика Арутюняна

В Союзе художников Армении 25-го августа откроется ретроспективная выставка фотоискусства Гагика Арутюняна под девизом «Тени времени». Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба ОО «Культурный диалог».

Выставка будет организована совместными усилиями ОО «Культурный диалог» и фонда «Фототека» («Лусадаран») армянской фотографии, и представит образцы искусства Гагика Арутюняна за 1970-1995 годы.

Координатор выставки – Виген Галстян, руководитель проекта – Сона Арутюнян.

Фотографии, включенные в ретроспективный показ, подчеркивают подходы и концепции Гагика Арутюняна к изображению Армении 1970-х – от поэтического подхода до сложных философских вопросов.

Ретроспективная выставка фотоискусства Гагика Арутюняна под девизом «Тени времени» по новому покажет панораму творчества автора и ее место в истории современного армянского искусства.

Проект осуществляется совместно в рамках проекта «Лаборатория культуры и управления» программы «Региональное искусство и культура Южного Кавказа», шпри финансовой поддержке Швейцарского офиса по сотрудничеству(SCO).