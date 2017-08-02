Время в Ереване: 11:07:36,   2 Август

Главным тренером московского «Арарата» станет Погос Галстян


Новым главным тренером московского «Арарата», должен стать армянский специалист Погос Галстян, ранее работавший наставником молодежной команды екатеринбургского «Урала». Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета   «Спорт-экспресс».

Тренер ставит перед собой задачу в максимально возможный короткий срок выйти в РФПЛ.

«Урал» тренер покинул, объяснив это предложением другого клуба, которым, очевидно, и является «Арарат».

Подавляющую часть тренерской карьеры Галстян провел в качестве помощника. Будучи футболистом, провел более ста игр за ереванский «Арарат».

Последние новости

Все новости    

  Завтра

Amazon keyword tool



Яндекс.Метрика
Страница конфигурации