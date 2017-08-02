Человечество исчерпало годовой объем озобновляемых ресурсов Земли

Население Земли в среду преодолело ежегодную границу допустимого использования возобновляемых ресурсов, говорится в исследовании научного центра Global Footprint Network, который базируется в США, Бельгии и Швейцарии. В нем говорится, что ко 2 августа мир исчерпал объем возобновляемых ресурсов, которые планета может воспроизвести за год. Таким образом, остальную часть года население Земли будет потреблять эти ресурсы "в кредит".

"Всемирный день экологического долга - это дата, когда ежегодная потребность человечества в природных ресурсах превышает то, что Земля может воспроизвести за целый год. В этом году Всемирный день экологического долга выпал на 2 августа", - говорится в сообщении научно-исследовательского центра,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

При этом специалисты обращают внимание на то, что население Земли стало расходовать ресурсы быстрее, чем раньше, и граница допустимого использования каждый год сдвигается все ближе к началу года. Например, в прошлом году человечество начало жить "в долг" с 3 августа, в 2015 - с 4 августа, а 10 лет назад эта дата пришлась на 15 августа.

Ученые отмечают, что "перерасход" ресурсов приводит к "исчезновению лесов, засухе, нехватке питьевой воды, эрозии почв, потере биоразнообразия и увеличению содержания углекислого газа в атмосфере".