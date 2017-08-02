Кремль констатирует "некоторую противоречивость заявлений Белого дома" в отношении американских санкций против РФ. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы действительно констатируем некую противоречивость заявлений, которые озвучиваются в Белом доме", - заявил он, комментируя слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона, что он и президент США Дональд Трамп без восторга отнеслись к действиям Сената и Палаты представителей Конгресса США, принявших на прошлой неделе законопроект об ужесточении санкций в отношении России, Ирана и КНДР,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

При этом, по словам госсекретаря, американская администрация сохраняет настрой на нормализацию отношений Москвы и Вашингтона, но ждет встречных конструктивных шагов российских властей.





