За последние 7 месяцев в Армении зарегистрировано 20 случаев отравления грибами, наблюдалось 29 пострадавших. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства здравоохранения Армении, смертельных отравлений проэтом не наблюдалось.

10 из указанных случаев отравления грибами наблюдались в Лори, 2 – в Арарате, 3 – в Котайке, 5 – в Ереване. Во всех случаях причиной отравления стали грибы, собранные пострадавшими либо их родтсвенниками.

Ранние признаки отравления грибами – тошнота, рвота, понос, боли в животе и головокружение. При появлении подобных жалоб следует немедленно обратиться к врачу.

Министерство здравоохранения Армении вновь советует не собирать грибы и не покупать их у неизвестных источников, не собирать грибы, растущие в придорожной полосе, поскольку грибы обладают свойством аккумулировать вредные токсины.

Грибы надо покупать только на рынке или в магазине, при наличи справки, выданной санэпидстанцией. Беременным, кормящим матерям и детям не советуется есть грибы, и нежелательно употребление грибов с алкоголем, поскольку последний способствует быстрому всасыванию в организме токсинов.