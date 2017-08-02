Прокуратура Польши допросила сына Туска по делу о финансовой пирамиде

Польская прокуратура в течение нескольких часов допрашивала сына председателя Европейского совета и бывшего премьер-министра Польши Дональда Туска. Как сообщила в среду газета "Речь Посполита", речь идет о Михале Туске, проходящем по делу о финансовой пирамиде Amber Gold.

"Допрос не привел к кардинальным изменениям в следствии", - проинформировал издание пресс-секретарь районной прокуратуры в Лодзи Кшиштоф Буковецкий,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Михал Туск допрашивался в качестве свидетеля. Следователей интересовало, почему он оказался единственным человеком, получившим крупное вознаграждение после банкротства связанной с Amber Gold авиакомпанией OLT. По сведениям газеты, Михал Туск ответил, что не знает, почему к нему проявили такой исключительный подход.

Прокуратура в Лодзи расследует пропажу 350 млн злотых (почти $100 млн), утраченных клиентами в результате распада финансовой пирамиды Amber Gold. Предполагается, что ее глава Марчин Плихт вывел эти средства через OLT.





