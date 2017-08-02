Bloomberg: Facebook разрабатывает устройство для разговоров по видеосвязи

Facebook разрабатывает устройство, предназначенное для переговоров по видеосвязи, его могут представить весной 2018 года. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg.

По сведениям его источников, планируется, что новинка будет иметь сенсорный дисплей размером примерно с экран среднего ноутбука, а также камеру, способную реагировать на движение. Устройство будет предназначено для применения в домашних условиях. Как ожидается, впервые его продемонстрируют на профильной конференции F8, которая состоится следующей весной. Прототипы уже созданы, их используют в пробном режиме,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как отмечает Bloomberg, Facebook также работает над еще одной новинкой - "умным" голосовым динамиком для управления домашней техникой. Компания пытается привлечь к реализации этого проекта опытных сотрудников Apple. Ранее некоторые фирмы представили свои устройства такого типа. В их числе динамик Google Home, который работает на основе электронного помощника Google Assistant.

Оба устройства разрабатывают на базе экспериментального производственного комплекса Facebook под названием Building 8. Как ожидается, они будут работать на операционной системе Android. Официальных подтверждений со стороны Facebook по поводу данных новинок пока не поступало.