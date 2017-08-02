Заместитель министра сельского хозяйства советует проводить уход за садами в утренние или вечерние часы

В грядущие дни в Армении ожидается жаркая погода, однако в утренние или вечерние часы жара не превысит 26 градусов, что позволит растениям расти ночью. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал заместитель министра сельского хозяйства Армении Ашот Арутюнян.

«В ночные часы 26 градусов тепла не являются критическими, и рост растений не прекратится»,- сказал заместитель министра сельского хозяйства Армении Ашот Арутюнян.

Заместитель министра сельского хозяйства Армении Ашот Арутюнян призвал крестьян проводить уход за садами в утренние или вечерние часы.

«Если применять химикаты в жаркое время, то их эффект будет слабым, из-за сильного испарения; кроме того, призываю крестьян проводить уход за садами в утренние или вечерние часы, обязательно в светлой одежде, головных уборах и пр.»,- сказал заместитель министра сельского хозяйства Армении Ашот Арутюнян.

Он посоветовал также хранить собранный урожай в подвалах или в тени, чтобы избежать его порчи.