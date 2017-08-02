В Берлине запустили систему распознавания лиц

Систему автоматического распознавания лиц, разработанную в США, запустили во вторник в Берлине. Пока что в тестовом режиме. Ее цель - повысить уровень безопасности в общественных местах и посмотреть, как на это отреагирует общество. Впрочем, у этой идеи есть и критики. Люди полагают, что данный пилотный проект нарушает их личную жизнь.

Тестируют систему на одной из самых загруженных платформ берлинской электрички - станции Зюдкройц. Там развесили видеокамеры, способные считывать биометрические данные с лиц прохожих. Съемка ведется круглосуточно, а компьютерная программа в постоянном режиме сравнивает полученные фото и видео с базой данных. Сейчас в ней сохранены фотографии 250 человек, которые решили поучаствовать в эксперименте на добровольной основе. Если компьютер видит совпадение, то сразу оповещает дежурных. В перспективе, база данных будет состоять из фото преступников, находящихся в розыске,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Эта система поможет нам упреждать преступления и избегать потенциально опасных ситуаций, - сообщили в федеральной полиции. - Мы сможем заранее распознать предполагаемых преступников еще до того, как они совершат нападение".

Аналогичной точки зрения придерживаются в Министерстве внутренних дел. "Это поможет нам повысить уровень безопасности в общественных местах", - сказал глава ведомства Томас де Мезьер.

Однако реакция общества на внедрение системы распознавания лиц неоднозначная. Вновь актуальным становится вопрос - где проходит граница между безопасностью и нарушением прав человека? Как говорит уполномоченный правительства Берлина по вопросам защиты личных данных Майя Смолчик, данная система таит "огромные риски", поскольку в теории может быть использована не по назначению.