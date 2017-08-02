В Мексике объявлена тревога из-за кражи прибора с радиоактивным элементом
Тревога объявлена в Мексике на территории северного штата Нуэво-Леон из-за кражи прибора с радиоактивным элементом.
Как сообщает «Арменпресс», об этом информирует «ТАСС», со ссылкой на агенство EFE.
Mексиканские власти предупредили население об опасности.
Власти мексиканского штата указали в специальном заявлении, что прибор может представлять опасность для окружающей среды и здоровья людей. Они призвали людей, которые обнаружат аппарат, не прикасаться к нему.
09:03, 14.07.2017
Ереванский бестселлер 4/69: В рейтинговой таблице - книга «Невыносимая легкость бытия» Милана Кундеры
09:06, 26.06.2017
Предстоящие новости:26.06.2017
- 14:56 Военные НАТО погибли в результате атаки на конвой в Афганистане
- 14:54 Человечество исчерпало годовой объем озобновляемых ресурсов Земли
- 14:42 Кремль констатировал "некую противоречивость заявлений" Белого дома по санкциям против РФ
- 14:35 За последние 7 месяцев в Армении зарегистрировано 20 случаев отравления грибами
- 14:32 Прокуратура Польши допросила сына Туска по делу о финансовой пирамиде
- 14:25 Лицу, совершившему убийство на севанском пляже «Мираж», предъявлено обвинение
- 14:11 Bloomberg: Facebook разрабатывает устройство для разговоров по видеосвязи
- 13:58 Apple зафиксировала рост продаж iPhone по итогам минувшего финансового квартала
- 13:50 На молодежном первенстве мира по борьбе Карен Зурабян стал серебряным призером в первый же день соревнований
- 13:45 В Берлине запустили систему распознавания лиц
- 13:35 В Мексике объявлена тревога из-за кражи прибора с радиоактивным элементом
- 13:33 В Турции затонула яхта: есть жертвы и пострадавшие
- 13:23 Орешкин: единая валюта ЕврАзЭС может быть создана не ранее 2025 года
- 13:01 Стивен Кольбер создаст мультсериал про Трампа
- 12:48 С 3-го по 7-е августа температура воздуха будет повышаться ежедневно
- 12:46 Национальный музей Дамаска вновь открылся после создания зоны деэскалации
- 12:32 Экс-президент Бразилии Лула да Силва стал обвиняемым по шестому делу о коррупции
- 12:20 СМИ: Пентагон приостановил прием иностранцев на службу
- 12:18 Арамазд Андресян, обвиняемый в убийстве своего 5-летнего сына, признал свою вину
- 12:13 В сети появилось видео из поврежденной терактом мечети в афганском Герате
- 11:59 Власти Анкары на месяц запретили массовые сборища
- 11:43 В Армении внедряется институт защиты прав предпринимателей: вопросы нарушенных прав будут решаться эффективнее
- 11:37 Тиллерсон: США намерены проводить кампанию "мирного давления" на КНДР
- 11:31 Трамп запустил канал в Facebook с "реальными", а не "фейковыми" новостями
- 11:07 В Баку мужчина совершил попытку самосожжения перед зданием министерства по труду и социальной защите
- 11:00 CNN: новый глава аппарата сотрудников Белого дома подыскал замену Скарамуччи
- 10:45 Объемы промышленной продукции в Армении выросли на 12.4%
- 10:41 Фильм «Дети музкоманды» украсит армянский эфир
- 10:34 Организаторы «Евровидения» изменили регламент конкурса из-за Украины
- 10:31 В Армении выросли иностранные инвестиции: среди крупных инвесторов – Германия, Канада, Ливан
- 10:27 Трамп требует от властей Венесуэлы немедленно освободить лидеров оппозиции
- 10:22 Проблемы бездомных в сельских общинах Ширака не будут решены и в этом году
- 10:20 СМИ: в Лос-Анджелесе неизвестный открыл стрельбу по консульству Китая
- 10:05 Сенат США утвердил нового директора ФБР
- 09:58 Тиллерсон: США продолжат попытки нормализовать отношения с Россией
10:08, 26.07.2017
Просмотрели 1821 раз Израиль желает развивать дружественные отношения с Арменией: Цахи Анегби
13:33, 27.07.2017
Просмотрели 1638 раз Израиль готов продавать военную технику и Армении: замминистра ИД Армении Шаварш Кочарян
13:34, 27.07.2017
Просмотрели 1564 раз Аномальная жара в Армении и повышенная пожароопасность: температура воздуха на 4-6 градусов выше нормы
12:43, 27.07.2017
Просмотрели 1492 раз Государство возместит стоимость учебников для учеников из приграничных областей Армении и внедрит особый механизм платы за учебу
11:50, 26.07.2017
Просмотрели 1453 раз На юге Франции эвакуировали около 10 тысяч человек из-за природного пожара