В Мексике объявлена тревога из-за кражи прибора с радиоактивным элементом

Тревога объявлена в Мексике на территории северного штата Нуэво-Леон из-за кражи прибора с радиоактивным элементом.

Как сообщает «Арменпресс», об этом информирует «ТАСС», со ссылкой на агенство EFE.

Mексиканские власти предупредили население об опасности.

Власти мексиканского штата указали в специальном заявлении, что прибор может представлять опасность для окружающей среды и здоровья людей. Они призвали людей, которые обнаружат аппарат, не прикасаться к нему.