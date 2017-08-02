В Турции затонула яхта: есть жертвы и пострадавшие



В Турции, в районе Мармариса, затонула яхта. Как передает «Арменпресс» , об этом сообщает газета «Хаберлер». В момент крушения на борту находилось 11 человек. 3 из них утонули, 8 получили ранения.