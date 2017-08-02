Время в Ереване: 11:07:36,   2 Август

В Турции затонула яхта: есть жертвы и пострадавшие


В Турции, в районе Мармариса,  затонула яхта. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета  «Хаберлер».  В момент крушения на борту находилось 11 человек. 3 из них утонули, 8 получили ранения.  

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