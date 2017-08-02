Орешкин: единая валюта ЕврАзЭС может быть создана не ранее 2025 года

Единая валюта Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) может быть создана не ранее 2025 года, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в интервью телеканалу "Россия 24".

"Речь о единой валюте сейчас не идет, так как все знают тот опыт, который есть у ЕС. Создание единой валюты там без создания рынка товаров и услуг, без системы регулирования привело к серьезным экономическим дисбалансам, которые вызвали всем известный кризис в Европе в начале 2010 годов. Здесь задача в рамках ЕврАзЭС - гармонизация всего регулирования по всем направлениям, в том числа финансовых рынков, банковской системы. И только самым завершающим этапом может стать создание единой валюты, это перспектива после 2025 года", - сказал он,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.





