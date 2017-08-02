Стивен Кольбер создаст мультсериал про Трампа

Анимационный сатирический сериал, в центре сюжета которого будет президент США Дональд Трамп, находится в разработке и выйдет на американские телеэкраны осенью этого года. Об этом сообщил продюсер грядущего проекта, популярный ведущий Стивен Кольбер.

По его словам, сериал будет состоять из 10 эпизодов и выйдет в эфир на платном кабельном телеканалеShowtime. Кольбер не раскрывает подробностей шоу, однако говорит, что оно будет посвящено как самому Трампу, который до вступления в должность президента также был телеведущим, так и членам его администрации и различным ситуациям в Белом доме,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Названия у проекта пока нет. Точная дата премьеры первого эпизода пока тоже неизвестна.

Кольбер является ведущим популярного вечернего шоу, выходящего ежедневно по будням на телеканалеCBS. Он известен своей острой критикой в адрес президента и практически в каждом выпуске передачи пытается выставить американского лидера в неприглядном свете.

В программе Кольбера периодически уже появлялись небольшие анимационные вставки, главным действующим лицом которых был Трамп. "Я знаю, что многие хотели, чтобы я сделал это", - рассказал ведущий, говоря об идее создания на основе коротких скетчей полноценного мультпроекта. По его словам, он благодарен каналу Showtime за предоставленную возможность реализовать замысел.

Кольбер стал вести вечернее шоу на CBS в 2015 году. Изначально он не был популярен как ведущий, однако в этом году по мере того, как Кольбер стал регулярно высмеивать Трампа, рейтинги программы показали стабильный рост.





