С 3-го по 7-е августа температура воздуха будет повышаться ежедневно

В Армении в августе ожидается сильная жара. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал начальник отдела метеорологических прогнозов Армгидрометцентра Гагик Суренян.



"В данный момент тепловой циклон начинает продвигаться с территории Ирака к северу и уже завтра достигнет Кавказа", - отметил в среду в ходе пресс-конференции Суренян.



По его словам с 3-го по 7-е августа Армения будет находиться под влиянием данного циклона.



"Приток теплых воздушных масс в основном повлияет на Араратскую долину и низины Сюника. С завтрашнего дня температура воздуха начнет повышаться. Если в последние два дня температура воздуха в Араратской долине и долинах Сюника не превышала 38 градусов, то уже с завтрашнего дня температура воздуха начнет ежедневно повышаться на один градус", - добавил Суренян.



Он отметил, что наивысшая температура воздуха ожидается 6-го и 7-го августа.



"Таким образом, в Шираке, Котайке, Гегаркунике, горных частях Арагацотна и Вайоцдзора температура днем достигнет 36 градусов, что является довольно высоким показателем для горных регионов. В Лорийской области максимальная температура прогнозируется до 36 градусов, в долинных районах Тавуша – до 39 градусов тепла, в предгорных районах Котайка и Арагацотна – до 38-40 градусов тепла", - подчеркнул Суренян.



Он добавил, что в Араратской долине и Ереване 6-7-го августа температура воздуха достигнет 41 градуса тепла.



"В отдельных местах не исключено повышение температуры воздуха до 42 градусов. Такая же температура прогнозируется в долинах Сюника", - отметил Суренян.



По его словам, по причине того, что теплые воздушные массы проникнут непосредственно из арабских пустынь, в воздухе резко возрастет концентрация пыли и понизится горизонтальная видимость.



"Кроме того, резко понизится относительная влажность воздуха. Мы советуем населению избегать прямых солнечных лучей с 11:00 до 17:00, а также сильных физических нагрузок на свежем воздухе. Советуем употреблять больше жидкостей и полностью отказаться от алкогольных напитков", - сказал Суренян.