Экс-президент Бразилии Лула да Силва стал обвиняемым по шестому делу о коррупции

Судья Сержиу Моро удовлетворил запрос Федеральной прокуратуры Бразилии, которая ранее потребовала предъявить новые обвинения в коррупции экс-президенту страны Луису Инасиу Луле да Силве. Постановление было опубликовано во вторник на сайте федерального суда.

Согласно документу, обвинения по этому делу были также предъявлены владельцам и бывшим руководителям бразильских строительных фирм Odebrecht и OAS. Они подозреваются в даче взяток.

По версии следствия, в коррупционной схеме был задействован особняк, расположенный в населенном пункте Атибайя (штат Сан-Паулу), который якобы принадлежит экс-президенту. Как утверждает сторона обвинения, компании потратили 1,02 млн реалов ($320 тыс.) на переделку дома,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Бывший глава государства отрицает свою вину. В обнародованном заявлении экс-президента говорится, что особняк в Атибайе "не принадлежит и никогда не принадлежал Луле да Силве".

Это уже шестое уголовное дело, фигурантом которого является бывший глава государства. 12 июля суд вынес вердикт по одному из них, признав экс-президента виновным в коррупции и отмывании денег и приговорив его к девяти годам и шести месяцам тюремного заключения. Ему также запрещено занимать государственные должности в течение 19 лет. На время рассмотрения апелляции, которую подал политик, он будет оставаться на свободе.

По данным социологических опросов, несмотря на коррупционные скандалы, экс-глава государства пользуется высокой популярностью как возможный кандидат в президенты на выборах 2018 года.



