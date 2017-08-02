Арамазд Андресян, обвиняемый в убийстве своего 5-летнего сына, признал свою вину

Американский армянин Арамазд Андресян, которому было предъявлено обвинение в убийстве своего 5-летнего сына, признал свою вину. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета «Лос-Анджелес Таймс». Ему угрожает лишение свободы сроком на 25 лет.

Его адвокат Амбросио Родригес отметил, что его клиент не планировал убийство и признает себя виновным, взяв на себя всю ответственность за это «ужасное преступление».

Полиция Лос-Анджелеса обнаружила тело пятилетнего Арамазда Андресяна, числившегося с апреля пропавшим без вести, передает “Арменпресс” со ссылкой на Huffington Post” .

Как сообщили в офисе шерифа района Лос-Анджелеса передали, что тело мальчика было найдено в окрестностях озера Санта-Барбара.

Отец ребенка, 35- летний Арамазд Андресян, был арестован 23 июня в Лас-Вегасе.

Он обвиняется в исчезновении ребенка. Старший Андресян, который развелся с женой и делил с супругой опекунство над ребенком, опубликовал 20 апреля видео с сыном в Диснейленде. На следующий день он должен был передать ребенка жене, однако в этот день его обнаружили в бессознательном состоянии недалеко от его дома в Южной Пассадене.

Его машина была облита бензином. На шестой день после пропажи сына, Андресян распространил объявление с фотографиями сына, с обращением к общественности помочь ему найти его. Он утверждал, что ничего не помнит о том, что произошло в тот день, однако подозревает, что на него было совершено нападение.

Андресян 3-го июля предстанет перед судом. Эго адвокат Амбросио Родригес отметил, что его клиент не признает себя виновным.

Напомним, что Ана Эствез сообщила о пропаже сына Арамазда, 22 апреля, когда отец ребенка не явился на встречу в Сан-Марино для передачи ребенка. В тот же день отец малыша, житель Южной Пасадены, Арамазд Андреасян-старший, был найден в бессознательном состоянии недалеко от своей машины.

Два дня полицейские разыскивали пропавшего ребенка на территории заповедника Аройо, однако безрезультатно.

Ранее сообщалось, что Арамазд Андреасян старший собирался уехать из США в страну, откуда его не могли бы экстрадировать. Он также пробовал совершить самоубийство.