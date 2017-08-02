В сети появилось видео из поврежденной терактом мечети в афганском Герате

В сети появились кадры из атакованной террористами 1 августа шиитской мечети в афганском городе Герат. Они опубликованы Ruptly.

Нападавших было двое: один был облачен в пояс смертника, а другой вооружен винтовкой. Во время атаки внутри культового сооружения находились 300 верующих.

В афганском городе Герат произошел теракт в мечети, в результате которого погибло около 50 человек, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителей региональных властей,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru

Нападение произошло во время вечерней молитвы в мечети, где находилось около 300 человек.

В полиции заявили, что один террорист-смертник взорвал себя у мечети, а второй, вооруженный винтовкой, открыл огонь по людям. Оба они были ликвидированы.

Ответственность за нападение пока никто на себя не взял.