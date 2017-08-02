Власти Анкары на месяц запретили массовые сборища, исходя из положений о чрезвычайном режиме. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета «Хурриет».

Власти Анкары на месяц запретили массовые мероприятия, акции протеста, голодовки, пикеты, концерты, шествия и пр.

«С учетом погодных условий, мы учли, что во время мероприятий подобного рода может быть причинен ущерб окружающей среде. Учли и угрозы безопасности со стороны ИГИЛ и прочих террористических организаций»,- сказано в заявлении губернской администрации.

По мнению оппозиции, режим чрезвычайного положения продлевается властями именно в целях подавления акций протеста.