В Армении внедряется институт защиты прав предпринимателей: вопросы нарушенных прав будут решаться эффективнее

Министерство юстиции Армении представило на общественное обсуждение законопроект «О защите прав предпринимателей». Об этом в беседе с «Арменпресс» в деталях рассказал замминистра юстиции Армении Сурен Крмоян.

- Министерство юстиции Армении представило на общественное обсуждение законопроект «О защите прав предпринимателей». В чем была необходимость для разработки этого закона?

- Необходимость законопроекта «О защите прав предпринимателей» исходит из программы правительства Армении. В частности, НС Армении одобрило соответствующие пункты программы правительства Армении, касающиеся защиты прав человека, правосудия и борьбы с коррупцией, которые преполагают принятие указанного закона.

В то же время, необходимость законопроекта «О защите прав предпринимателей» обусловлена необходимостью улучшения в Армении деловой среды, наличия эффективной защиты прав предпринимателей и удаления препятствий в деле организации бизнесов и пр.

-Какие новеллы и изменения имеются в этом законопроекте?

-Предусмотрено наличие органа по защите прав предпринимателей – Офиса по защите прав предпринимателей, который и будет этим заниматься.

В функции бизнес-омбудсмена будет входить экстренная реакция на случаи нарушений прав предпринимателей, представленние прав предпринимателей в госорганах и органах местного самоуправления и пр., а также борьба с препятствиями в деле организации бизнесов и пр.

В отличие от ныне действуюших институтов, которые снабжены функциями защиты прав предпринимателей, бизнес-омбудсмен имеет право самостоятельно изучать те или иные релевантные вопросы по собственной инициативе.

Одним из главных отличий нового института является его оперативность: он может давать заключения в течение 5 дней со дня обращения.

-Как сейчас защищаются права предпринимателей, и какие имеются препятствия?

-Сейчас действуют некоторые механизмы по защите прав предпринимателей – например, в рамках прерогатив Защитника прав человека, Комиссии по опротестованию решений инспекционных органов и пр. Однако нет того профессионального органа, который непосредственно защищал бы и представлял предпринимателей в госорганах и органах местного самоуправления.

-Какие ожидания есть в случае, если закон будет принят со стороны НС Армении?

- Принятие закона послужит дополнительной гарантии по защите прав предпринимателей, поможет привлечению инвестиций, обеспечит восстановление попранных прав предпринимателей, своевременному расследованию жалоб и обращений, уменьшению коррупционных рисков, более эффективному диалогу государства с частным сектором, дальнейшему усовершенствованию бизнес-среды и пр.

Пока законопроект находится в стадии обсуждения с заинтересованными сторонами, и не исключено внесение в него дополнений и изменений.

Интервью Карена Хачатряна