Американская администрация планирует проводить кампанию "мирного давления" на КНДР, однако Вашингтон не добивается смены режима в этой стране и не стремится к ускоренному воссоединению Корейского полуострова. С таким заявлением госсекретарь США Рекс Тиллерсон выступил во вторник перед журналистами.

"Мы инициировали продолжительную интенсивную кампанию, которую я предпочитаю называть мирным давлением. Дело в том, что, как вы понимаете, вариантов [действий] у нас не так уж много", - сказал глава американской дипломатии. "Мы посчитали, что будет уместным сперва оказывать мирное давление на северокорейский режим, чтобы добиться от него намерения сесть и начать переговоры с нами и другими. Однако должно быть понимание, что условие этих переговоров таково: КНДР не может в будущем иметь ядерное оружие или возможности его доставки в какие бы то ни было государства региона и тем более в нашу страну", - пояснил Тиллерсон,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.



