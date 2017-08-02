Американский президент Дональд Трамп запустил собственный канал реальных, а не "фейковых" новостей в социальной сети Facebook, сообщает издание BuzzFeed.

"После месяцев упреков в адрес СМИ в создании ложных новостей президент Трамп запустил новостную программу на своем Facebook, где ведущей выступает его невестка Лара", — пишет издание.

Первая запись на канале появилась еще 20 июля. На видео Лара обратилась к 23 миллионам подписчиков американского президента с призывом следить за выпусками каждую неделю. "Мы будем предоставлять вам только факты, следите за новостями", — сказала она,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По данным издания, Белый дом пока не ответил на вопросы о том, как это видео было снято и нужно ли считать Лару Трамп частью президентской команды по коммуникациям. Ранее Лара Трамп являлась продюсером телепрограммы Inside Edition и часто выступала в поддержку кампании Трампа.