В Баку мужчина совершил попытку самосожжения перед зданием министерства по труду и социальной защите

Житель Баку Сархан Джаббаров совершил попытку самосожжения перед зданием министерства по труду и социальной защите.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает сайт Lent.az.

На этот крайний шаг Сархан Джаббаров пошел по той причине, что ему не присваивалась степень инвалидности.

По его словам, он является инвалидом, и соответствует всем показателям для официального признания степени инвалидности.

Сотрудникам безопасности министерства по труду и социальной защите удлось предотвратить эту попытку суицида.