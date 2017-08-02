CNN: новый глава аппарата сотрудников Белого дома подыскал замену Скарамуччи

Новый руководитель аппарата сотрудников Белого дома отставной генерал Джон Келли подыскал замену уволенному с поста директора по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи. Как утверждала во вторник телекомпания CNN, вероятнее всего, им станет официальный представитель министерства внутренней безопасности США Дэвид Лаплан.

Телекомпания обратила внимание на то, что Лаплан работал с Келли в общей сложности уже более 10 лет, поэтому его кандидатура рассматривается бывшим министром внутренней безопасности в приоритетном порядке,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Лаплан долгие годы работал в вооруженных силах: до ухода вместе с Келли в министерство внутренней безопасности он руководил одним из департаментов по связям со СМИ в Пентагоне и в корпусе морской пехоты.