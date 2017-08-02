За январь-июнь этого года объемы промышленной продукции в Армении равнялись 760 млрд 360.2 млн драмам. Как сообщили «Арменпресс» в Национальной статистической службе Армении, по сравнению с тем же периодом прошлого года, объемы промышленной продукции в Армении выросли на 12.4%.

Рост в горнодобывающей отрасли составил 8.9%, в обрабатывающей отрасли - 17.5%. рост в отрасли пищевой промышленности составил 8.5%, в производстве напитков - 23.5%, в табачной промышленности - 24.6%, в фармацевтике - 20.4%.