Объемы промышленной продукции в Армении выросли на 12.4%
За январь-июнь этого года объемы промышленной продукции в Армении равнялись 760 млрд 360.2 млн драмам. Как сообщили «Арменпресс» в Национальной статистической службе Армении, по сравнению с тем же периодом прошлого года, объемы промышленной продукции в Армении выросли на 12.4%.Рост в горнодобывающей отрасли составил 8.9%, в обрабатывающей отрасли - 17.5%. рост в отрасли пищевой промышленности составил 8.5%, в производстве напитков - 23.5%, в табачной промышленности - 24.6%, в фармацевтике - 20.4%.
09:03, 14.07.2017
Ереванский бестселлер 4/69: В рейтинговой таблице - книга «Невыносимая легкость бытия» Милана Кундеры
09:06, 26.06.2017
Предстоящие новости:26.06.2017
- 12:20 СМИ: Пентагон приостановил прием иностранцев на службу
- 12:13 В сети появилось видео из поврежденной терактом мечети в афганском Герате
- 11:37 Тиллерсон: США намерены проводить кампанию "мирного давления" на КНДР
- 11:31 Трамп запустил канал в Facebook с "реальными", а не "фейковыми" новостями
- 11:07 В Баку мужчина совершил попытку самосожжения перед зданием министерства по труду и социальной защите
- 11:00 CNN: новый глава аппарата сотрудников Белого дома подыскал замену Скарамуччи
- 10:45 Объемы промышленной продукции в Армении выросли на 12.4%
- 10:41 Фильм «Дети музкоманды» украсит армянский эфир
- 10:34 Организаторы «Евровидения» изменили регламент конкурса из-за Украины
- 10:31 В Армении выросли иностранные инвестиции: среди крупных инвесторов – Германия, Канада, Ливан
- 10:27 Трамп требует от властей Венесуэлы немедленно освободить лидеров оппозиции
- 10:22 Проблемы бездомных в сельских общинах Ширака не будут решены и в этом году
- 10:20 СМИ: в Лос-Анджелесе неизвестный открыл стрельбу по консульству Китая
- 10:05 Сенат США утвердил нового директора ФБР
- 09:58 Тиллерсон: США продолжат попытки нормализовать отношения с Россией
- 09:33 Предстоящие новости: 02.08.2017
- 09:08 Европейские индексы выросли - 01-08-17
- 09:05 Американские индексы выросли - 01-08-17
- 09:04 Цены на драгоценные металлы - 01-08-17
- 08:59 Цены на цветные металлы - 01-08-17
- 08:58 Цены на нефть снизились - 01-08-17
- 01.08-21:18 Анонс мероприятий на 2 августа
- 01.08-21:05 Полиция разыскивает Тельмана Калашяна, подозреваемого в убийстве в селе Шамирам
- 01.08-20:43 В странах ЕАЭС растут доходы населения
- 01.08-20:32 На молодежном первенстве мира Карен Чубарян завоевал серебро
- 01.08-20:22 Столкнулись машина скорой помощи и маршрутка №39 – 4 человека доставлены в больницу
- 01.08-19:49 В Ереване состоялась презентация нового футбольного клуба «Арцах»
- 01.08-19:11 Для налаживания производства сирийским армянам безвозмездно предоставят соответствующие площади
- 01.08-18:50 Правительство создает компанию «Свободная экономическая зона Мегри»
- 01.08-17:54 Социологи выяснили, чего боятся граждане Германии
- 01.08-17:46 Трое членов банды GTA ликвидированы после стрельбы в Мособлсуде
- 01.08-17:32 Временным премьер-министром Пакистана избран экс-министр нефти
- 01.08-17:19 Анталью за месяц посетили более 700 тысяч россиян
- 01.08-17:04 Под Великой Китайской стеной проложат высокоскоростную железную дорогу
- 01.08-16:46 Евростат: население Евросоюза в 2016 году выросло за счет 1,5 млн мигрантов
10:08, 26.07.2017
Просмотрели 1796 раз Израиль желает развивать дружественные отношения с Арменией: Цахи Анегби
13:33, 27.07.2017
Просмотрели 1613 раз Израиль готов продавать военную технику и Армении: замминистра ИД Армении Шаварш Кочарян
13:34, 27.07.2017
Просмотрели 1544 раз Аномальная жара в Армении и повышенная пожароопасность: температура воздуха на 4-6 градусов выше нормы
12:43, 27.07.2017
Просмотрели 1471 раз Государство возместит стоимость учебников для учеников из приграничных областей Армении и внедрит особый механизм платы за учебу
11:50, 26.07.2017
Просмотрели 1445 раз На юге Франции эвакуировали около 10 тысяч человек из-за природного пожара