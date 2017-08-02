Организаторы «Евровидения» изменили регламент конкурса из-за Украины

Европейский вещательный союз (ЕВС) внес ряд изменений в регламент «Евровидения» из-за серии скандалов, случившихся во время подготовки и проведения конкурса на Украине в 2017 году. Об этом сообщается на сайте организации.

«"Евровидение-2017" в Киеве столкнулось с рядом нежелательных инцидентов, многие из которых едва не привели к переносу мероприятия за пределы страны-организатора — Украины. Самый неприятный момент был связан с запретом на въезд в страну представителю России Юлии Самойловой. После этого громкого дела и последовавшего решения России проигнорировать мероприятие, ЕВС с 2018 года будет требовать от стран, чтобы в делегациях не было тех, кому запрещено въезжать на территорию принимающего государства», — отмечается в сообщении Европейского вещательного союза,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Еще одно изменение в регламенте связано с более строгим соблюдением временных рамок при подготовке к конкурсу. В случае нарушений ЕВС будет иметь право разорвать контракт и передать право на проведение «Евровидения» другой стране.

Также ЕВС требует от членов национальных жюри абсолютной непредвзятости.