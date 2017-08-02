Фильм «Дети музкоманды» украсит армянский эфир

На днях завершились съемки первого армянского многосерийного детско-юношеского фильма «Дети музкоманды». Важной особенностью проекта является то, что он не заимствован из зарубежных сериалов. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с нашим корреспондентом рассказал сценарист и продюсер фильма Джеймс Назарян.

«Большая часть актеров этого фильма – дети, однако проект предусмотрен для семейного просмотра, поскольку сюжет, юмор и развития фильма могут понравиться и взрослой аудитории. Фильм рассказывает о доброте, дружбе, высоких человеческих качествах»,- сказал сценарист и продюсер фильма Джеймс Назарян.

Проект наделен обучающей, познавательной миссией, он позволит ознакомиться с образцами армянской и иностранной музыки.

«Из подобранных 400 произведений для фильма мы отобрали 30 лучших песен, которые впервые прозвучат в этом фольме»,- сказал он.

По его словам, идея фильма возникла несколько лет назад. «Изучая программы телевидения, мы поняли что эта ниша незаполнена, и решили сделать этот фильм»,- сказал сценарист и продюсер фильма Джеймс Назарян.

Режиссер-постановщик фильма – Григор Ваграмян, генеральный продюсер - Григор Назарян, исполнительный продюсер - Александр Мгерян, музыкальный продюсер - Григор Кёкчян, сценаристы - Джеймс Назарян, Хорен Теванян, Ерванд Асланян, Гурген Мнацаканян.

В основных ролях – 15 детей, которые специально посещали уроки вокала, танца, артистического искусства.

Действия происходят в музыкальной школе, где герои оказываются в забавных ситуациях, из которых им надо выбираться с помощью смышленности и единения, силы воли.

Проект представляют компании «ArmStar», «Ucom» и Արմենիա Պրեմիումը. Скоро фильм выкдет на экран.