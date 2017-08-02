Проблемы бездомных в сельских общинах Ширака не будут решены и в этом году. Об этом «Арменпресс» сообщил начальник управления градостроением областной администрации Ширака Альберт Маргарян.

По данным областной администрации Ширака, в 19 сельских общинах Ширака имеется 170 семей, оставшихся без дома после землетрясения. «К нашей радости, в прошлом году была решена проблема бездомных в Ахуряне: 130 семей получили жилье, однако в 19 сельских общинах Ширака имеется 170 семей, оставшихся без дома после землетрясения. Надеемся, что и их проблены будут решены в течение ближайших пары лет»,- сообщил начальник управления градостроением областной администрации Ширака Альберт Маргарян. По его словам, вопрос находится в центре внимания правительства Армении. «Надеемся, что в госбюджете на 2018 год выделят средства на эти цели»,- сказал он.