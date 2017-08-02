Тиллерсон: США продолжат попытки нормализовать отношения с Россией

Американская администрация сохраняет настрой на нормализацию отношений Москвы и Вашингтона, невзирая на решения Конгресса США, но ждет встречных конструктивных шагов российского правительства. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Шеф американской дипломатии подтвердил, что он и президент США Дональд Трамп без восторга отнеслись к действиям Сената и Палаты представителей Конгресса США, принявших на прошлой неделе законопроект об ужесточении санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Белый дом уже сигнализировал о намерении Трампа подписать этот документ,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Ни президент [Дональд Трамп], ни я не рады действиям Конгресса, направленным на выработку этих санкций. Мы ясно дали понять, что, по нашему мнению, эти действия не способствуют [успеху] наших [нацеленных на нормализацию российско-американских отношений] усилий. Но таково выработанное ими [законодателями] решение, и они его приняли подавляющим большинством [голосов]. Президент принимает это, и все признаки свидетельствуют о том, что он подпишет данный законопроект", - сказал Тиллерсон.

"А мы затем просто будем с ним [составленным Конгрессом документом] работать", - констатировал руководитель внешнеполитического ведомства США. "[Однако] мы не можем ему позволить сбить нас с пути попыток восстановления отношений [с Россией]", - подчеркнул госсекретарь США.

Одновременно он увязал перспективы смягчения санкций и их отмены с реализацией минских соглашений, призванных содействовать урегулированию конфликта на востоке Украины. "По Украине мы были чрезвычайно последовательны в своих сигналах России. Минские соглашения должны быть выполнены, иначе ничего нельзя будет сделать применительно к ситуации с санкциями", - заявил Тиллерсон.