Предстоящие новости: 02.08.2017

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

2-8-го августа клуб военно-патриотического воспитания «Вардананк», совместно с МО Армении, проводит поход-паломничество «Объединенная Армения», в рамках программы «Нация-армия».

Сегодня, 2-го августа, состоится пресс-конференция члена фракции «Елк» в Совете старейшин Заруи Батоян и председателя о/о «Ассоциация потребителей Армении» Армена Погосяна. Тема: проблемы в сфере городского транспорта. Доступность городского транспорта для лиц с инвалидностью, насколько учитываются их возможности.

Сегодня, 2-го августа, состоится пресс-конференция председателя о/о «Унисон» по защите интересов лиц с инвалидностью Армена Алавердяна. Тема: какие проблему существуют сегодня у лиц с инвалидностью, каковы позитивные тенденции по разрешению их социальных проблем в последние годы.

Сегодня, 2-го августа, состоится пресс-конференция главы Гидрометцентра РА Гагика Суреняна, замминистра с/хозяйства Ашота Арутюняна. Тема: прогноз на ближайшие дни и на август – к территории республики приближается мощный теплый поток.

В Ереванском спорткомплексе «Мика» состоится встреча сборных команд по баскетболу Армении и Словакии. Начало – в 20:00.

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