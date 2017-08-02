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Предстоящие новости: 02.08.2017


Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

2-8-го августа клуб военно-патриотического воспитания «Вардананк», совместно с МО Армении, проводит поход-паломничество «Объединенная Армения», в рамках программы «Нация-армия».

Сегодня, 2-го августа, состоится пресс-конференция члена фракции «Елк» в  Совете старейшин Заруи Батоян и председателя о/о «Ассоциация потребителей  Армении» Армена Погосяна. Тема: проблемы  в  сфере городского транспорта.  Доступность городского транспорта  для лиц  с  инвалидностью, насколько учитываются их возможности.

Сегодня, 2-го августа, состоится пресс-конференция председателя о/о «Унисон» по защите  интересов  лиц  с  инвалидностью Армена Алавердяна. Тема: какие  проблему  существуют сегодня у  лиц  с  инвалидностью, каковы  позитивные тенденции по разрешению их социальных проблем в  последние  годы.

Сегодня, 2-го августа, состоится пресс-конференция главы Гидрометцентра  РА Гагика  Суреняна,  замминистра с/хозяйства Ашота Арутюняна. Тема: прогноз на ближайшие  дни и на август – к  территории республики приближается мощный  теплый поток.

В Ереванском  спорткомплексе «Мика»  состоится встреча  сборных команд по баскетболу Армении и Словакии. Начало – в 20:00.

Подробности вы можете узнать на сайте armenpress.am и услышать в эфире информационного радио. Следите за нами в Twitter и Facebook.

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